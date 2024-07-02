Россиянам объяснили, почему при аномальной жаре лучше пить воду из колодца

Не все напитки одинаково хорошо помогают утолить жажду в период изнуряющей жары. Не менее важна и температура, ведь тёплая вода в большинстве случаев может оказаться эффективнее, чем охлаждённая сладкая газировка. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Люди, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, всегда переносят погоду плохо. Имеется в виду жаркую, холодную, ветреную погоду, магнитные бури, солнечное затмение. Все эти вещи воздействуют каким-то образом на сосуды человека, особенно того, кто перенёс инсульт, инфаркт. Возраст преклонный — это самое главное отягчающее обстоятельство, и пожилые — та категория людей, которые переносят жару плохо", — объяснила специалист.

Врач привела в сравнение детей, которые намного лучше переносят жаркую погоду. Именно большое количество энергии помогает подрастающему поколению в летний период. Также медик подчеркнула, что лучшим вариантом для борьбы с жаждой является тёплое питьё, особенно чистая вода. Она намного эффективнее чая и газировки из-за того, что человек состоит из неё на 80–90% — следовательно, организм быстрее принимает её.

Однако идеальным вариантом против жажды всё же остаётся вода из колодца, температура которой составляет всего +4 градуса. Она мгновенно налаживает терморегуляцию и помогает бороться с одной из самых распространённых проблем летом — обезвоживанием.