Месть коммунальщиков: Жителям российского города дали отопление в 35-градусную жару
SHOT: Воронежцам в 35-градусную жару включили отопление
В Воронеже на бульваре Победы жителям многоэтажки включили отопление в 35-градусную жару. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
На шпарящие батареи и невыносимую духоту пожаловались жильцы дома в общем чате. В управлении ЖКХ рассказали, что идёт подготовка к новому отопительному сезону. К вечеру коммунальщики пообещали закончить все работы и отключить отопление.
Дом, в котором включили отопление, и скрин чата жильцов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Сейчас в ряде российских регионов, включая Москву, ночью температура воздуха не опускается ниже 20 градусов тепла. О том, чем такие "тропические ночи" опасны для здоровья, ранее рассказывал Life.ru.
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