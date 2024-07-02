Месть коммунальщиков: Жителям российского города дали отопление в 35-градусную жару

В Воронеже на бульваре Победы жителям многоэтажки включили отопление в 35-градусную жару. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

На шпарящие батареи и невыносимую духоту пожаловались жильцы дома в общем чате. В управлении ЖКХ рассказали, что идёт подготовка к новому отопительному сезону. К вечеру коммунальщики пообещали закончить все работы и отключить отопление.

Дом, в котором включили отопление, и скрин чата жильцов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА