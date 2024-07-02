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2 июля, 16:13

Месть коммунальщиков: Жителям российского города дали отопление в 35-градусную жару

SHOT: Воронежцам в 35-градусную жару включили отопление

В Воронеже на бульваре Победы жителям многоэтажки включили отопление в 35-градусную жару. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

На шпарящие батареи и невыносимую духоту пожаловались жильцы дома в общем чате. В управлении ЖКХ рассказали, что идёт подготовка к новому отопительному сезону. К вечеру коммунальщики пообещали закончить все работы и отключить отопление.

Дом, в котором включили отопление, и скрин чата жильцов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Дом, в котором включили отопление, и скрин чата жильцов. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сейчас в ряде российских регионов, включая Москву, ночью температура воздуха не опускается ниже 20 градусов тепла. О том, чем такие "тропические ночи" опасны для здоровья, ранее рассказывал Life.ru.

Эндокринолог объяснила, сколько воды нужно пить каждый час, чтобы пережить жару
Эндокринолог объяснила, сколько воды нужно пить каждый час, чтобы пережить жару
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Наталья Исакова
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