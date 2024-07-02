Четверых похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили под стражу

Всех четверых обвиняемых по делу о похищении итальянского бизнесмена в Москве отправили под стражу, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы. Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов, Азиз Курбанов и Надир Абалов проведут в СИЗО минимум два месяца.

Им предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершённое организованной группой". По версии следствия, фигуранты действовали по указанию третьего лица и при встрече с жертвой выдавали себя за правоохранителей.







