Четверых похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили под стражу
Всех четверых обвиняемых по делу о похищении итальянского бизнесмена в Москве отправили под стражу, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы. Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов, Азиз Курбанов и Надир Абалов проведут в СИЗО минимум два месяца.
Им предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершённое организованной группой". По версии следствия, фигуранты действовали по указанию третьего лица и при встрече с жертвой выдавали себя за правоохранителей.
Напомним, о похищении итальянского предпринимателя в Москве стало известно накануне, 1 июля. Четверо злоумышленников по указке конкурента бизнесмена вывезли его в Брянск, где держали в частном доме около суток. Тревогу забила коллега похищенного. Его спасение попало на видео. По некоторым данным, пострадавшим является 56-летний Cтефано Гуидотти, возглавляющий компанию по производству технических газов.
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