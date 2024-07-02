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2 июля, 16:15

Четверых похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили под стражу

Всех четверых обвиняемых по делу о похищении итальянского бизнесмена в Москве отправили под стражу, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы. Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов, Азиз Курбанов и Надир Абалов проведут в СИЗО минимум два месяца.

Им предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершённое организованной группой". По версии следствия, фигуранты действовали по указанию третьего лица и при встрече с жертвой выдавали себя за правоохранителей.

  • Залумхан Ибрагимов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК
    Залумхан Ибрагимов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК
  • Али Зейналов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК
    Али Зейналов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК

Залумхан Ибрагимов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК

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  • Надир Абалов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК
    Надир Абалов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК
  • Азиз Курбанов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК
    Азиз Курбанов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК

Надир Абалов в зале суда. Фото © Telegram / Столичный СК

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Напомним, о похищении итальянского предпринимателя в Москве стало известно накануне, 1 июля. Четверо злоумышленников по указке конкурента бизнесмена вывезли его в Брянск, где держали в частном доме около суток. Тревогу забила коллега похищенного. Его спасение попало на видео. По некоторым данным, пострадавшим является 56-летний Cтефано Гуидотти, возглавляющий компанию по производству технических газов.


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Telegram / Столичный СК

Матвей Константинов
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