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2 июля, 18:19

Голикова: Ежегодно медпомощь в России получает почти 118 миллионов человек

Татьяна Голикова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев

Татьяна Голикова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев

Ежегодно медицинскую помощь в России получает почти 118 миллионов человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующее заявление она сделала, выступая на стратегической сессии по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья".

"Это 81% населения страны. Её организация напрямую связана с обеспечением граждан и медицинских организаций лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, разработкой и внедрением новых технологий", — отметила зампред правительства.

По словам Голиковой, достижение технологического суверенитета в сфере здравоохранения позволит обеспечить его медицинскими ресурсами, снизив при этом зависимость от поставок из-за рубежа. Это сделает медпомощь доступнее для граждан.

В прошлом году продолжительность здоровой жизни россиян составила 61,4 года, заявила Голикова
В прошлом году продолжительность здоровой жизни россиян составила 61,4 года, заявила Голикова

Ранее Татьяна Голикова указала на кардинальное снижение числа курящих мужчин в России. По словам вице-премьера, с 2009 года, когда в нашей стране запускали национальный проект "Здоровье", эта пагубная привычка была у 40% представителей "сильного пола". Сегодня же их стало меньше более чем в два раза.

Матвей Константинов
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