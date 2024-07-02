Голикова: Ежегодно медпомощь в России получает почти 118 миллионов человек

Ежегодно медицинскую помощь в России получает почти 118 миллионов человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующее заявление она сделала, выступая на стратегической сессии по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья".

"Это 81% населения страны. Её организация напрямую связана с обеспечением граждан и медицинских организаций лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, разработкой и внедрением новых технологий", — отметила зампред правительства.

По словам Голиковой, достижение технологического суверенитета в сфере здравоохранения позволит обеспечить его медицинскими ресурсами, снизив при этом зависимость от поставок из-за рубежа. Это сделает медпомощь доступнее для граждан.