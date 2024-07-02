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2 июля, 19:00

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщает украинский 24-й канал.

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

При этом воздушная тревога на этой территории не объявлялась. Что послужило причиной взрывов, пока не известно.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове. "Прилёты" зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.

Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде
Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Наталья Исакова
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