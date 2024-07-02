В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщает украинский 24-й канал.

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

При этом воздушная тревога на этой территории не объявлялась. Что послужило причиной взрывов, пока не известно.