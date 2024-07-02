В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщает украинский 24-й канал.
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
При этом воздушная тревога на этой территории не объявлялась. Что послужило причиной взрывов, пока не известно.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове. "Прилёты" зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.
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