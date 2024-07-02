"Сгорело 120–140 мин": Дрон ВС России одним боеприпасом обезвредил минное поле ВСУ
Боец Farm: Сброшенный с БПЛА дымовой боеприпас обезвредил до 140 украинских мин
Сброшенный с российского беспилотника дымовой боеприпас обезвредил до 140 мин ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале бойца 40-й бригады морской пехоты с позывным Farm.
Кадры уничтожения украинского минного поля на одном из участков фронта. Видео © Telegram / Farm
Как рассказал военнослужащий, участок длиной около 200 метров украинские войска покрывали противотанковыми минами целую ночь. Наутро он передал миномётному расчёту точную корректуру и мины были подожжены с помощью дымового снаряда.
"Сгорело порядка 120–140 мин", — добавил Farm.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове. "Прилёты" зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.
Кадр из видео Telegram / Farm