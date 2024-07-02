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2 июля, 20:38

"Аэрофлот" опроверг информацию о задержках рейсов из-за недостатка персонала

В авиакомпании "Аэрофлот" опровергли информацию, появившуюся в некоторых телеграм-каналах, что причиной задержек рейсов стала нехватка персонала. Как говорится в сообщении организации, эти сведения не соответствуют действительности.

До этого некоторые телеграм-каналы писали, что на прошлых выходных из-за нехватки экипажей из Шереметьево были задержаны более 300 рейсов. В связи с этим авиаперевозчик сообщил, что у него не ощущается нехватки сотрудников.

"У "Аэрофлота" достаточно лётного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы. Планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативными требованиями", — приводит ТАСС сообщение "Аэрофлота".

В компании "Аэрофлот" добавили, что в периоды интенсивного лётного расписания перевозчик объединял рейсы и выполнял их на самолётах большей вместимости. Также там подчеркнули, что производственная программа полётов авиаперевозчика выполняется в обычном режиме.

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Ранее Life.ru писал, что в последнее время задержки рейсов, следующих из турецкой Антальи, приобрели массовый характер. На днях самолёт на 320 пассажиров ожидал взлёта аж более пяти часов, после чего некоторые организации рассказали о причинах случившегося.

Обложка ©

Pixabay / Skitterphoto

Алексей Соловьёв
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