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3 июля, 00:13

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

"Общественное": В Харькове прогремел взрыв

Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Харькове. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Что послужило причиной взрыва, неизвестно, официальной информации от властей региона по данному факту не поступало.

Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде
Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому в Кировограде

Ранее ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове. Прилёты зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.

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flickr / ahlynk

Оксана Попова
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