Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове
"Общественное": В Харькове прогремел взрыв
Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Харькове. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.
Что послужило причиной взрыва, неизвестно, официальной информации от властей региона по данному факту не поступало.
Ранее ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове. Прилёты зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.
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