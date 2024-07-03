Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Харькове. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Что послужило причиной взрыва, неизвестно, официальной информации от властей региона по данному факту не поступало.