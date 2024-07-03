В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Кравченко призвал жителей и гостей города не подходить к окнам, которые обращены в сторону моря, а также не выходить на улицу. Мэр также попросил людей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее, 7 июня, авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. В Минобороны РФ уточнили, что в уничтожении первых двух катеров принимала участие не только морская, но и армейская авиация.