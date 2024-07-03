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3 июля, 00:06

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Мэр Кравченко: В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске Краснодарского края отражают атаку безэкипажных катеров, звучит воздушная тревога. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров", — написал градоначальник.

Кравченко призвал жителей и гостей города не подходить к окнам, которые обращены в сторону моря, а также не выходить на улицу. Мэр также попросил людей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Морская авиация ЧФ разгромила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины
Морская авиация ЧФ разгромила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины

Ранее, 7 июня, авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. В Минобороны РФ уточнили, что в уничтожении первых двух катеров принимала участие не только морская, но и армейская авиация.

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Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Оксана Попова
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