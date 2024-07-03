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3 июля, 02:03

Киев принудительно эвакуирует детей из общины в Харьковской области

Киев принудительно эвакуирует детей из Волчанской общины в Харьковской области

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в Волчанской общине Харьковской области, которая расположена всего в 30 километрах от границы с Россией. Как заявил во вторник, 2 июля, глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, всего Киев планирует вывезти с этой территории 112 несовершеннолетних.

"Принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населённых пунктах общины. Сейчас идёт речь об эвакуации 112 детей из населённых пунктов в 20–30 км от границы", — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

По его информации, на территории общины в общей сложности остаётся примерно 2,5 тысячи человек. При этом он подчеркнул, что в самом Волчанске, по его словам, остаётся около 30 человек.

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Напомним, в конце мая текущего года глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал, что украинские власти эвакуировали более 11 тысяч жителей приграничья. Тогда сообщалось, что соответствующие мероприятия были проведены в Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Алексей Соловьёв
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