Киев принудительно эвакуирует детей из общины в Харьковской области

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в Волчанской общине Харьковской области, которая расположена всего в 30 километрах от границы с Россией. Как заявил во вторник, 2 июля, глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, всего Киев планирует вывезти с этой территории 112 несовершеннолетних.

"Принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населённых пунктах общины. Сейчас идёт речь об эвакуации 112 детей из населённых пунктов в 20–30 км от границы", — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

По его информации, на территории общины в общей сложности остаётся примерно 2,5 тысячи человек. При этом он подчеркнул, что в самом Волчанске, по его словам, остаётся около 30 человек.