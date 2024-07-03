"Совершенно аномально": Вильфанд объявил о наступлении "египетских ночей" в Москве
В ближайшие ночи в Москве температура не опустится ниже 24 градусов тепла
Вильфанд объявил о наступлении "египетских ночей" в Москве. Обложка © Life.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ночная температура воздуха в российской столице не будет опускаться ниже 24 градусов тепла. Как заявил эксперт в беседе с корреспондентами РИА "Новости", это очень опасно для организма.
"Ночью 24,5 градуса — минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", — заявил специалист, подчеркнув, что такие погодные условия могут быть опасными, так как при них человеческий организм плохо восстанавливается.
Напомним, Вильфанд ранее сообщал, что на этой неделе москвичей ожидает супержаркая погода. По словам синоптика, столбик термометра будет подниматься до 34 градусов тепла.