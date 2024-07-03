"Совершенно аномально": Вильфанд объявил о наступлении "египетских ночей" в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ночная температура воздуха в российской столице не будет опускаться ниже 24 градусов тепла. Как заявил эксперт в беседе с корреспондентами РИА "Новости", это очень опасно для организма.

"Ночью 24,5 градуса — минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", — заявил специалист, подчеркнув, что такие погодные условия могут быть опасными, так как при них человеческий организм плохо восстанавливается.