Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что применение произведённого в Соединённых Штатах оружия для ударов по Крымскому полуострову повлечёт жёсткую реакцию со стороны России. Такое заявление член Совета Федерации сделала в беседе с корреспондентами ТАСС.

Во время разговора с журналистами законотворец подчеркнула, что провокация войны является привычным шагом для Вашингтона. Также она сообщила, что подобные действия Белого дома направлены на захват принадлежащих другим государствам территорий и ресурсов.

"Очевидно, что применение дальнобойного вооружения и причинение вреда территории России, а Крым — это Россия, повлечет жёсткую ответную реакцию России", — заявила Ковитиди, отметив, что удар по реальным центрам принятия решений будет болезненным.