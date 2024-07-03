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3 июля, 02:58

Сенатор предупредила о жёстком ответе России в случае ударов по Крыму оружием США

Ковитиди заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечёт ответ РФ

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Обложка © Telegram / Сенатор Ковитиди

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Обложка © Telegram / Сенатор Ковитиди

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что применение произведённого в Соединённых Штатах оружия для ударов по Крымскому полуострову повлечёт жёсткую реакцию со стороны России. Такое заявление член Совета Федерации сделала в беседе с корреспондентами ТАСС.

Во время разговора с журналистами законотворец подчеркнула, что провокация войны является привычным шагом для Вашингтона. Также она сообщила, что подобные действия Белого дома направлены на захват принадлежащих другим государствам территорий и ресурсов.

"Очевидно, что применение дальнобойного вооружения и причинение вреда территории России, а Крым — это Россия, повлечет жёсткую ответную реакцию России", — заявила Ковитиди, отметив, что удар по реальным центрам принятия решений будет болезненным.

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Напомним, до этого пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер в рамках очередного брифинга заявил, что нанесение ударов по Крыму американским вооружением допустимо. Также он сообщил, что в Пентагоне считают полуостров украинской территорией.

Алексей Соловьёв
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