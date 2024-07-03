В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров

После атаки безэкипажных катеров вход на все пляжи Новороссийска в Краснодарском крае будет ограничен. Как пояснил глава города Андрей Кравченко, это связано с обследованием специалистами акватории бухты.

"3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены", — написал мэр в телеграм-канале.

Чиновник также призвал жителей и гостей города отказаться от визитов на пляжные территории, набережную и в рекреационные зоны вдоль уреза воды на время проведения оперативных мероприятий.