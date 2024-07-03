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3 июля, 03:16

В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров

В Новороссийске перекроют пляжи после атаки безэкипажных катеров

Новороссийск. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Новороссийск. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

После атаки безэкипажных катеров вход на все пляжи Новороссийска в Краснодарском крае будет ограничен. Как пояснил глава города Андрей Кравченко, это связано с обследованием специалистами акватории бухты.

"3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены", — написал мэр в телеграм-канале.

Чиновник также призвал жителей и гостей города отказаться от визитов на пляжные территории, набережную и в рекреационные зоны вдоль уреза воды на время проведения оперативных мероприятий.

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Напомним, что минувшей ночью в Новороссийске Краснодарского края отражали атаку безэкипажных катеров. В городе более часа звучала воздушная тревога.

Оксана Попова
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