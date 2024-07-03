Установка для сбора сена перемолола выпавшего из кабины тракториста под Хабаровском

В Хабаровском крае во время полевых работ тракторист выпал из кабины и попал под установку для сбора сена. По информации Госавтоинспекции Амурского района, мужчина погиб на месте.

Трагедия произошла вечером, 2 июля. 58-летний водитель трактора "Беларусь" выполнял работы в поле недалеко от дороги город Амурск – село Омми. По неустановленным обстоятельствам, он выпал из кабины и попал прямиком под установку для сбора сена.

"Водитель трактора от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства устанавливаются", — рассказали в госавтоинспекции.