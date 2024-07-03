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3 июля, 03:32

Установка для сбора сена перемолола выпавшего из кабины тракториста под Хабаровском

В Хабаровском крае тракторист выпал из кабины и попал под установку для сбора сена

В Хабаровском крае тракторист выпал из кабины и попал под установку для сбора сена, он погиб на месте. Обложка © Госавтоинспекция. Амурский район

В Хабаровском крае тракторист выпал из кабины и попал под установку для сбора сена, он погиб на месте. Обложка © Госавтоинспекция. Амурский район

В Хабаровском крае во время полевых работ тракторист выпал из кабины и попал под установку для сбора сена. По информации Госавтоинспекции Амурского района, мужчина погиб на месте.

Трагедия произошла вечером, 2 июля. 58-летний водитель трактора "Беларусь" выполнял работы в поле недалеко от дороги город Амурск – село Омми. По неустановленным обстоятельствам, он выпал из кабины и попал прямиком под установку для сбора сена.

"Водитель трактора от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства устанавливаются", — рассказали в госавтоинспекции.

В Саратовской области девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения
В Саратовской области девушка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения

Ранее в Хабаровском крае подросток сел за руль иномарки, но не справился с управлением и машина перевернулась, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Всего в момент трагедии в машине находилось шестеро человек. Сам водитель и четверо пассажиров, двое из которых — несовершеннолетние, получили травмы.

Оксана Попова
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