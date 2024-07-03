В США узнали, о каких сложностях Обама предупреждал Байдена

Находившийся на посту президента Соединённых Штатов с 2009 по 2017 год Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о том, как ему будет сложно переизбраться. Об этом пишет газета Washington Post.

"Обама в последние месяцы предупреждал Байдена о том, насколько сложно будет переизбраться", — говорится в материале.

Помимо того, журналисты рассказали, что 44-й американский лидер сообщил своим единомышленникам, что после шаткого выступления нынешнего главы США на теледебатах путь Байдена к переизбранию стал ещё труднее. Также источники зарубежного издания отметили, что после дебатов Обама предложил ему поддержку.