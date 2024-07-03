В США узнали, о каких сложностях Обама предупреждал Байдена
WP: Обама предупреждал Байдена о сложностях с переизбранием
Бывший президент США Барак Обама и действующий американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / U.S. Embassy, Jakarta
Находившийся на посту президента Соединённых Штатов с 2009 по 2017 год Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о том, как ему будет сложно переизбраться. Об этом пишет газета Washington Post.
"Обама в последние месяцы предупреждал Байдена о том, насколько сложно будет переизбраться", — говорится в материале.
Помимо того, журналисты рассказали, что 44-й американский лидер сообщил своим единомышленникам, что после шаткого выступления нынешнего главы США на теледебатах путь Байдена к переизбранию стал ещё труднее. Также источники зарубежного издания отметили, что после дебатов Обама предложил ему поддержку.
Ранее американский журналист Такер Карлсон прокомментировал твит Обамы на тему неудачных дебатов. По этому поводу экс-хедлайнер Fox News заявил, что бывший президент Соединённых Штатов сомневается, что Байден сможет победить на предстоящих президентских выборах.