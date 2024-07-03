В США скончался сценарист и режиссёр Роберт Таун

В Соединённых Штатах скончался сценарист и режиссёр, лауреат премии "Оскар" Роберт Таун. Как пишет журнал Variety, деятелю киноискусств было 89 лет.

Журналисты сообщили о том, что Таун умер у себя дома, который находится в Лос-Анджелесе, в минувший понедельник, 1 июля. Об этом им рассказал публицист Кэрри Макклюр.

Усопший начал свою карьеру в качестве сценариста в 60-х годах прошлого века. Он получил "Оскар" за сценарий к фильму "Китайский квартал" (1974). Также он участвовал в создании таких картин, как "Последний наряд" (1973), "Шампунь" (1975), "Миссия: невыполнима" (1996) и "Миссия: невыполнима – 2" (2000).