Министерство просвещения Российской Федерации исключило книги доктора экономических наук Игоря Липсица* из федерального списка учебников. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Распоряжение касается учебников по финансовой грамотности для 5–7 и 8–9 классов, которые были написаны совместно с другими авторами. Кроме того, из списка исчез учебник "Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности", а также "Экономика: основы экономической политики".

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в беседе с "Парламентской газетой" подтвердила связь удаления работ Липсица* из списка с его иноагентским статусом. А заместитель председателя Комитета по экономической политике Сергей Алтухов напомнил, что в рамках российского законодательства иностранным агентам запрещено преподавать и, следуя этой логике, учебники были исключены из реестра, так как тоже являются формой преподавания.

И ещё одной причиной такого решения депутат назвал сокращение часов изучения обществознания в старших классах, которое произойдёт с 2025 года. В частности, это коснётся книг по экономической части обществознания.

В России на постоянной основе ведётся активная работа по улучшению качества образования. Кроме того, наша страна помогает развивать и образовательные системы дружественных государств. Как ранее рассказывал Life.ru, Российская Федерация передала более 220 тысяч новых учебников в Абхазию за последние годы. В частности, речь идёт о книгах по естественным наукам: физике, математике, химии и биологии.