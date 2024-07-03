Госдеп пригрозил ослабить поводок ВСУ и выдвинул России ультиматум
Госдеп: ВСУ нарастят дальность ударов по России, если ВС РФ расширят фронт
Дальность ударов, которые ВСУ наносят по российским объектам, будет увеличена, если Армия России расширит фронт. Такое заявление сделал помощник государственного секретаря Соединённых Штатов по вопросам Европы Джеймс О'Брайен на слушаниях в Комитете Палаты представителей по международным отношениям.
"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе [советник президента США по нацбезопасности] Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — объявил он. Запись заседания опубликована на Youtube.
Отметим, что некоторые западные чиновники и политики, связанные, в частности, с США и НАТО, выступают за то, чтобы уже сейчас снять все ограничения, наложенные на ВСУ в вопросе ударов по российской территории оружием, которое поставил Запад. Судя по публикациям в СМИ, можно сделать вывод, что эти разговоры начались после того, как в мае Штаты дали Киеву добро на атаки американским оружием по объектам России у Харьковской области. Так призвал перестать сдерживать украинские войска и генеральные секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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