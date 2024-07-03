Дальность ударов, которые ВСУ наносят по российским объектам, будет увеличена, если Армия России расширит фронт. Такое заявление сделал помощник государственного секретаря Соединённых Штатов по вопросам Европы Джеймс О'Брайен на слушаниях в Комитете Палаты представителей по международным отношениям.

"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе [советник президента США по нацбезопасности] Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — объявил он. Запись заседания опубликована на Youtube.

Отметим, что некоторые западные чиновники и политики, связанные, в частности, с США и НАТО, выступают за то, чтобы уже сейчас снять все ограничения, наложенные на ВСУ в вопросе ударов по российской территории оружием, которое поставил Запад. Судя по публикациям в СМИ, можно сделать вывод, что эти разговоры начались после того, как в мае Штаты дали Киеву добро на атаки американским оружием по объектам России у Харьковской области. Так призвал перестать сдерживать украинские войска и генеральные секретарь НАТО Йенс Столтенберг.