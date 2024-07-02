В США и Европе призвали выдать Украине карт-бланш на удары по территории РФ

Несколько высокопоставленных чиновников США и НАТО, включая передающего пост генсека Йенса Столтенберга, требуют избавить Украину от любых ограничений на удары её вооружённых сил по территории России. Об этом пишет Defense News (DN), ссылаясь на источники.

"Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО", — сказано в тексте публикации.

По данным журналистов, в мае, после того как Вашингтон разрешил Киеву атаковать своим оружием районы РФ близ Харькова, несколько западных чиновников, включая Столтенберга, призвали к снятию всех ограничений. Незадолго до июньской встречи с главами военных ведомств стран НАТО в Брюсселе генсек альянса заявил, что Киеву будет трудно защищать свою территорию без ударов по России.