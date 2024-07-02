В США и Европе призвали выдать Украине карт-бланш на удары по территории РФ
DN: В США и Европе требуют отменить все ограничения на удары ВСУ по России
Несколько высокопоставленных чиновников США и НАТО, включая передающего пост генсека Йенса Столтенберга, требуют избавить Украину от любых ограничений на удары её вооружённых сил по территории России. Об этом пишет Defense News (DN), ссылаясь на источники.
"Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО", — сказано в тексте публикации.
По данным журналистов, в мае, после того как Вашингтон разрешил Киеву атаковать своим оружием районы РФ близ Харькова, несколько западных чиновников, включая Столтенберга, призвали к снятию всех ограничений. Незадолго до июньской встречи с главами военных ведомств стран НАТО в Брюсселе генсек альянса заявил, что Киеву будет трудно защищать свою территорию без ударов по России.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары американским оружием по целям в глубине российской территории могут стать "весьма полезны" для Киева в будущем. По его словам, это помешает Владимиру Путину "растоптать" Украину. Однако затем министр обороны США сообщил, что позиция Штатов касательно ударов ВСУ по России не претерпела изменений, поэтому Вашингтон всё так же не одобряет возможность таких атак. В свою очередь Банковая очень недовольна запретами Белого дома и призывает американские власти снять запрет на удары вглубь РФ ракетами ATACMS.
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