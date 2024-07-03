Путин тепло поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин тепло поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии и назвал узы дружбы со страной надёжной основой для развития отношений. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

"Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровую военную пору, и сегодня остаются надёжной основой для развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами", — отметил российский лидер.

Путин указал на плодотворное сотрудничество Москвы и Минска на различных направлениях, а также эффективные усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Президент России уверен в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей с республикой, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечают интересам наших братских народов.

"От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Белоруссии — счастья и благополучия", — обратился Путин к коллеге.