Уехавший в Армению основатель Липецкого станкостроительного завода объявлен в розыск
"Коммерсант": МВД объявило в розыск основателя ООО "ЛСП" Петрова
Министерство внутренних дел России объявило в розыск Владимира Петрова, основавшего ООО "Липецкое станкостроительное предприятие". Об этом сообщает издание "Коммерсант".
"Управление МВД по Липецкой области в январе прошлого года возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет лишения свободы), выделенных АО "Станкопром" предприятию господина Петрова для реализации проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции, включая техническое перевооружение производства по выпуску шлифовальных станков", — говорится в материале издания.
Петров с конца 2023 года находился под подпиской о невыезде. Тем не менее в мае нынешнего года он вместе со своей женой улетел в Ереван.
В МВД не стали комментировать ситуацию по запросу сотрудника издания. Зато адвокаты Петрова заявили о незаконности ареста их клиента и объявления его в розыск. В частности, юрист Дмитрий Акулов утверждает, что его подопечный отправился в столицу Армении на непродолжительный срок, а узнав о том, что находится в розыске, попал в больницу. По словам адвоката, у основателя ЛСП была запланирована консультация с врачом в конце лета – начале осени, что говорит о том, что он собирался возвращаться в РФ. Второй защитник разыскиваемого предпринимателя не стал отвечать на вопросы журналистов, пока не будет располагать уточнённой информацией.
Ранее Life.ru рассказывал о другом пополнении разыскного реестра МВД РФ — в списки попал проходящий фигурантом по делу инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль. Предположительно, его разыскивают из-за неисполнения обязательств по делу, в рамках которого он был приговорён к условному сроку.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ