Уехавший в Армению основатель Липецкого станкостроительного завода объявлен в розыск

Петров с конца 2023 года находился под подпиской о невыезде. Тем не менее в мае нынешнего года он вместе со своей женой улетел в Ереван.

В МВД не стали комментировать ситуацию по запросу сотрудника издания. Зато адвокаты Петрова заявили о незаконности ареста их клиента и объявления его в розыск. В частности, юрист Дмитрий Акулов утверждает, что его подопечный отправился в столицу Армении на непродолжительный срок, а узнав о том, что находится в розыске, попал в больницу. По словам адвоката, у основателя ЛСП была запланирована консультация с врачом в конце лета – начале осени, что говорит о том, что он собирался возвращаться в РФ. Второй защитник разыскиваемого предпринимателя не стал отвечать на вопросы журналистов, пока не будет располагать уточнённой информацией.