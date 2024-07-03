Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль объявлен в розыск

Розыск Дельпаля может быть связан с неисполнением им обязательств, наложенных на него приговором, по которому он получил условный срок. Вердиктом суда ему запрещено в течение испытательного срока менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа, а также предписано ежемесячно проходить регистрацию.