Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль объявлен в розыск
Фигурант дела инвестфонда Baring Vostok Филипп Дельпаль. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Фигурант дела инвестфонда Baring Vostok Филипп Дельпаль пополнил разыскные списки. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД России.
"Филипп Дельпаль, 08.11.1972 г.р. Разыскивается по статье УК", — сказано на сайте министерства.
Розыск Дельпаля может быть связан с неисполнением им обязательств, наложенных на него приговором, по которому он получил условный срок. Вердиктом суда ему запрещено в течение испытательного срока менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа, а также предписано ежемесячно проходить регистрацию.
Напомним, в 2019 году американцу Майклу Калви предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". В деле также фигурировали топ-менеджер Филипп Дельпаль и ещё пять человек. В августе 2021 года им вынесли приговор: Калви получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года. Они поспешили уехать из России, после того как были отпущены из-под ареста.