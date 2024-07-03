Более 120 человек погибли в жуткой давке на встрече с гуру Бхоле Бабой в Индии
В давке в Индии во время религиозного собрания погибли свыше 120 человек
Бхоле Баба. Обложка © Youtube / Arjun Rana
В деревне Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш во время религиозного собрания в давке погиб 121 человек. Ранения получили 28 человек. Пострадавших отвезли в больницы, сообщает местная полиция.
Трагедия произошла 2 июля. На встречу с религиозным проповедником Бхоле Бабой пришли 50 тысяч человек. Позже он начал покидать собрание своих последователей. Люди устремились за гуру в надежде дотронуться до его ног в знак почитания. Многие начали падать на землю и были раздавлены людьми, так как выход с площадки мероприятия перекрыли охранники проповедника.
На данный момент на месте трагедии работают криминалисты и судебные эксперты. Полиция продолжает поиски Бабы, настоящее имя которого Нараян Сакар Вишва Хари. После трагедии он исчез. Спецслужбы уже успели провести обыск в его благотворительном фонде Рам Кутир и доме.
Сейчас в Индии продолжается тщательное расследование. Такое распоряжение дал главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх. Главной задачей станет выяснить, был ли это "несчастный случай или заговор". Свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он сообщил, что родственникам выплатят определённые денежные компенсации.
Ранее Life.ru рассказал, что подобная давка случилась в Сальвадоре. Там погибли девять человек и десятки пострадали. Трагедия произошла на футбольном стадионе "Кускатлан" во время матча клубов "Альянс" и ФАС.