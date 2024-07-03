Более 120 человек погибли в жуткой давке на встрече с гуру Бхоле Бабой в Индии

В деревне Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш во время религиозного собрания в давке погиб 121 человек. Ранения получили 28 человек. Пострадавших отвезли в больницы, сообщает местная полиция.

Трагедия произошла 2 июля. На встречу с религиозным проповедником Бхоле Бабой пришли 50 тысяч человек. Позже он начал покидать собрание своих последователей. Люди устремились за гуру в надежде дотронуться до его ног в знак почитания. Многие начали падать на землю и были раздавлены людьми, так как выход с площадки мероприятия перекрыли охранники проповедника.

На данный момент на месте трагедии работают криминалисты и судебные эксперты. Полиция продолжает поиски Бабы, настоящее имя которого Нараян Сакар Вишва Хари. После трагедии он исчез. Спецслужбы уже успели провести обыск в его благотворительном фонде Рам Кутир и доме.