Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что сегодня в мире существует три главных соучастника киевского режима. По его оценке, ими являются Вашингтон, Париж и Лондон.

"Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

По его убеждению, все, кто помогал и продолжает помогать в организации поставок вооружения Незалежной, должны быть наказаны и предстать перед международным трибуналом. Чегринец воззвал к созданию максимальных препятствий для работы американских беспилотников у берегов Чёрного моря, которые ведут разведку и координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.