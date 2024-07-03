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3 июля, 09:10

"Террористов" во главе США, Франции и Британии требуют отдать под трибунал из-за Украины

Чегринец объявил США, Британию и Францию соучастниками зверств киевского режима

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что сегодня в мире существует три главных соучастника киевского режима. По его оценке, ими являются Вашингтон, Париж и Лондон.

"Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

По его убеждению, все, кто помогал и продолжает помогать в организации поставок вооружения Незалежной, должны быть наказаны и предстать перед международным трибуналом. Чегринец воззвал к созданию максимальных препятствий для работы американских беспилотников у берегов Чёрного моря, которые ведут разведку и координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.

Президент Финляндии назвал удары Киева западным оружием по территории России допустимыми
Президент Финляндии назвал удары Киева западным оружием по территории России допустимыми

Со слов министра обороны Австрии Клаудии Таннер, сегодня разрешение США, Франции и Германии наносить различные удары по территории России западным оружием смогло перейти предельную красную черту. Притом что Владимир Зеленский лично высказался о том, что страна "никогда не будет применять оружие партнёров на других территориях, кроме украинской". Глава государства пообещал не бить западным оружием по территории России.

Наталья Афонина
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