"Террористов" во главе США, Франции и Британии требуют отдать под трибунал из-за Украины
Чегринец объявил США, Британию и Францию соучастниками зверств киевского режима
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что сегодня в мире существует три главных соучастника киевского режима. По его оценке, ими являются Вашингтон, Париж и Лондон.
"Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".
По его убеждению, все, кто помогал и продолжает помогать в организации поставок вооружения Незалежной, должны быть наказаны и предстать перед международным трибуналом. Чегринец воззвал к созданию максимальных препятствий для работы американских беспилотников у берегов Чёрного моря, которые ведут разведку и координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.
Со слов министра обороны Австрии Клаудии Таннер, сегодня разрешение США, Франции и Германии наносить различные удары по территории России западным оружием смогло перейти предельную красную черту. Притом что Владимир Зеленский лично высказался о том, что страна "никогда не будет применять оружие партнёров на других территориях, кроме украинской". Глава государства пообещал не бить западным оружием по территории России.