ВС РФ поразили главное предприятие Украины по производству военной продукции

Армия России нанесла серию ударов ракетами и дронами по объектам украинского государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А.М. Макарова" ("Южмаш") в Днепропетровске. Видео атаки опубликовали местные телеграм-каналы.

ВС РФ нанесли удар по предприятиям "Южмаша" в Днепропетровске. Видео © Telegram / "Днепр оперативный", "ХДнепр"

Местные власти утверждают, что украинскому ПВО удалось сбить "почти все ракеты и дроны", но, судя по появившимся в Сети роликам, это очень далеко от правды. Также сообщается, что при попытке отразить атаку у украинских систем противовоздушной обороны произошло несколько нештатных сходов. А особо предприимчивый украинец даже успел собрать осколки ракет и потащить их в пункт сдачи металлолома, сказав, что "гривны лишними не бывают".

Информацию об ударе по военным объектам Днепропетровска подтвердил и координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в личном телеграм-канале. По его словам, было три прилёта с 09:10 по 09:25 — по "Южмашу" и трамвайному депо №3, где давно организована стоянка тяжёлой техники, а также проводится ремонт артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

"Утром 3 июля в городе Днепропетровск был нанесён удар по военным объектам. Всего насчитали три прилёта с 9:10 по 9:25. Сопротивление информирует, что прилетало в стороне направления "Южмаш" и в стороне трамвайного депо №3. В депо уже давно стоит тяжёлая техника, и сообщается о том, что на ремонт привозят артиллерийские системы, в том числе РСЗО", — написал Лебедев.

"Южмаш" — главный производитель продукции военного назначения в Незалежной и специализируется, в частности, на создании ракет, БПЛА и ремонте повреждённой техники. В западной прессе ранее публиковались заявления аналитиков о том, что удары по этим предприятиям "значительно повлияют на возможности Украины производить вооружения".