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3 июля, 09:55

Камера сняла, как два свирепых алабая рвали на куски соседского спаниеля

Два алабая пробрались на соседскую дачу под Колтушами и растерзали спаниеля

Калитка одного из домов в частном секторе близ города Колтуши во Всеволожском районе Ленобласти оказалась незакрытой, из-за чего на участок сумели попасть два соседских алабая, которые набросились там на маленькую собаку, изодрав её в клочья. Об этом рассказывает SHOT.

Алабаи напали на маленького пса с соседнего участка. Видео © Telegram / SHOT

К местным жителям на участок через незакрытую дверцу попали два соседских алабая. Их привлекла собака породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, находившаяся по другую сторону калитки. Хозяевам пришлось бросать в агрессивных псов стулья, чтобы те прекратили своё звериное буйство.

Местные жители рассказали, что алабаи сторожат соседскую конюшню и иногда терроризируют других собак. Раненого пёсика хозяева привезли в ветклинику, где врачи сейчас пытаются спасти его.

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Ранее в Новосибирске хаски, лежавший в прохладных кустах на детской площадке, внезапно выпрыгнул и набросился на шестилетнего мальчика, который проезжал мимо пса на самокате. Собака вцепилась в руку ребёнка, чуть было не оторвав её зубами.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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