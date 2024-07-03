Камера сняла, как два свирепых алабая рвали на куски соседского спаниеля

Калитка одного из домов в частном секторе близ города Колтуши во Всеволожском районе Ленобласти оказалась незакрытой, из-за чего на участок сумели попасть два соседских алабая, которые набросились там на маленькую собаку, изодрав её в клочья. Об этом рассказывает SHOT.

Алабаи напали на маленького пса с соседнего участка. Видео © Telegram / SHOT

К местным жителям на участок через незакрытую дверцу попали два соседских алабая. Их привлекла собака породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, находившаяся по другую сторону калитки. Хозяевам пришлось бросать в агрессивных псов стулья, чтобы те прекратили своё звериное буйство.

Местные жители рассказали, что алабаи сторожат соседскую конюшню и иногда терроризируют других собак. Раненого пёсика хозяева привезли в ветклинику, где врачи сейчас пытаются спасти его.