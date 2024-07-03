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3 июля, 10:23

В Петербурге умерла пятимесячная девочка, которую родители оставили дома одну

В Санкт-Петербурге пятимесячная девочка скончалась в квартире на улице Антонова-Овсеенко. По данным "Mash на Мойке", горе-родители оставили малышку одну.

Родители погибшей девочки. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

Родители погибшей девочки. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

Вскоре после инцидента мать и отца девочки задержали, причём обоих с интересными административками: 30-летнюю женщину — за употребление наркотиков, а её 36-летнего супруга — за появление пьяным в общественных местах. Сейчас оба находятся в изоляторе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи изъяли из квартиры видеоняню, с помощью которой надеются пролить свет на причину трагедии.

В Красноярске семилетний мальчик умер при лечении зубов под наркозом
В Красноярске семилетний мальчик умер при лечении зубов под наркозом

Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде пятилетняя девочка погибла после того, как упала из окна многоэтажки. Спасатели МЧС призвали родителей не оставлять открытыми окна перед уходом и установить на них блокираторы. Кроме того, они предупредили, что москитные сетки не уберегут малыша от падения.

Обложка ©

ТАСС / Замир Усманов

Александра Мышляева
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