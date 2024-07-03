В Петербурге умерла пятимесячная девочка, которую родители оставили дома одну

В Санкт-Петербурге пятимесячная девочка скончалась в квартире на улице Антонова-Овсеенко. По данным "Mash на Мойке", горе-родители оставили малышку одну.

Родители погибшей девочки. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

Вскоре после инцидента мать и отца девочки задержали, причём обоих с интересными административками: 30-летнюю женщину — за употребление наркотиков, а её 36-летнего супруга — за появление пьяным в общественных местах. Сейчас оба находятся в изоляторе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи изъяли из квартиры видеоняню, с помощью которой надеются пролить свет на причину трагедии.