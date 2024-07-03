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3 июля, 10:37

Российский "Искандер-М" впервые принял участие в военном параде в Минске

На военном параде в Минске, приуроченном к 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, зрителям впервые показали российский оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может применять ракеты ядерного оснащения дальностью до 500 километров. Мероприятие транслировали белорусские телеканалы.

"Искандеры" на параде в Минске. Видео © Telegram / ONT NEWS

В небе над городом своё мастерство продемонстрировали участники российских пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Также на параде по площади проехались белорусские многофункциональные разведывательные комплексы БРДМ-4Б.

БРДМ-4Б на параде в Минске. Видео © Telegram / ONT NEWS

Кроме того, белорусская армия продемонстрировала зрителям БТР-82А. Машины недавно поступили на вооружение, они обладают высокими показателями огневой мощи и оснащаются цифровыми средствами связи белорусского производства.

БТР-82А на параде в Минске. Видео © Telegram / ONT NEWS

Ранее Александр Лукашенко дал высокую оценку обороноспособности Союзного государства после совместных с Россией учений по отработке тактического ядерного оружия. Белорусский президент добавил, что парад в Минске является олицетворением силы союзнических отношений Белоруссии и РФ.

Белорусские военные прошли цикл подготовки по применению ядерного оружия
Белорусские военные прошли цикл подготовки по применению ядерного оружия
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Telegram / ONT NEWS

Владимир Озеров
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