Российский "Искандер-М" впервые принял участие в военном параде в Минске
На военном параде в Минске, приуроченном к 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, зрителям впервые показали российский оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может применять ракеты ядерного оснащения дальностью до 500 километров. Мероприятие транслировали белорусские телеканалы.
"Искандеры" на параде в Минске. Видео © Telegram / ONT NEWS
В небе над городом своё мастерство продемонстрировали участники российских пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Также на параде по площади проехались белорусские многофункциональные разведывательные комплексы БРДМ-4Б.
БРДМ-4Б на параде в Минске. Видео © Telegram / ONT NEWS
Кроме того, белорусская армия продемонстрировала зрителям БТР-82А. Машины недавно поступили на вооружение, они обладают высокими показателями огневой мощи и оснащаются цифровыми средствами связи белорусского производства.
БТР-82А на параде в Минске. Видео © Telegram / ONT NEWS
Ранее Александр Лукашенко дал высокую оценку обороноспособности Союзного государства после совместных с Россией учений по отработке тактического ядерного оружия. Белорусский президент добавил, что парад в Минске является олицетворением силы союзнических отношений Белоруссии и РФ.
Telegram / ONT NEWS