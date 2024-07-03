"Председателем Совета министров обороны [стран СНГ] избран министр обороны Российской Федерации Белорусов Андрей Рэмович. Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания", — высказался белорусский министр на заседании Совета глав Министерств обороны стран СНГ, которое проходит в Минске.

А ранее Life.ru рассказывал о том, что Белоусов поручил Министерству обороны России подготовить предложение по мерам оперативного реагирования на провокации, которые осуществляет американская беспилотная авиация над акваторией Чёрного моря. Такое решение министр принял на фоне увеличившейся интенсивности полётов стратегических беспилотников США, ведущих в той области разведку в интересах ВСУ и указывающих цели для их атак.