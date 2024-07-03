Над Белгородом сбили 12 ракет Vampire, выпущенных ВСУ
Работа ПВО над Белгородом. Обложка © Telegram / "Белгород № 1"
Над Белгородом сбили 12 выпущенных ВСУ ракет Vampire чешского производства. Mash сообщает, что целью ударов были аэропорт и теплоэлектроцентраль. По предварительной информации, есть двое пострадавших.
По сведениям телеграм-канала, осколками ракет был повреждён фасад аэропорта, а ещё их фрагменты упали на территорию промышленного парка "Северный". Кроме того, в шиномонтажной мастерской на Корочанской улице случился пожар.
О ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекине и Шебекинском округе сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков около 12:32. Отбой тревоги был объявлен уже в 12:45.
Ранее Life.ru сообщал, что при ударах ВСУ по Белгороду 1 июля пострадали семь человек, среди них четыре женщины, которым потребовалась госпитализация. Один мужчина получил травму головы, но отказался от поездки в больницу, а ещё один был доставлен в медучреждение с баротравмой.