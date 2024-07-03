"Забудьте": Депутат Рады усомнилась, что поставки истребителей помогут Украине на фронте

Западные поставки истребителей F-16 не помогут Вооружённым силам Украины на фронте. Об этом заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

"Из того, что могу сказать, к сожалению, передача таких самолётов Украине ничего кардинально не изменит. Никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте", — передаёт её слова украинское издание "Страна.ua".

Безуглая считает, что для таких истребителей в стране не готова инфраструктура, а также отсутствуют подходящие специалисты. Политик отметила, что командующий ВСУ Николай Олещук больше года не показывается на парламентском комитете по вопросам обороны. По её словам, ему просто нечего сказать.