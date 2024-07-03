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3 июля, 11:11

"Забудьте": Депутат Рады усомнилась, что поставки истребителей помогут Украине на фронте

Безуглая: Передача истребителей F-16 не поможет ВСУ

Западные поставки истребителей F-16 не помогут Вооружённым силам Украины на фронте. Об этом заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

"Из того, что могу сказать, к сожалению, передача таких самолётов Украине ничего кардинально не изменит. Никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте", — передаёт её слова украинское издание "Страна.ua".

Безуглая считает, что для таких истребителей в стране не готова инфраструктура, а также отсутствуют подходящие специалисты. Политик отметила, что командующий ВСУ Николай Олещук больше года не показывается на парламентском комитете по вопросам обороны. По её словам, ему просто нечего сказать.

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Ранее Безуглая заявила, что украинские генералы отправляют солдат на самоубийственные задания ради галочки. Она также добавила, что военные всегда пытаются скрыть, если случается что-то плохое, и давят на тех, кто говорит правду. До этого она же заявляла о катастрофической ситуации с пополнением солдат в армии, что, по её словам, ведёт к сдаче позиций.

Обложка ©

Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Александра Мышляева
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