"Забудьте": Депутат Рады усомнилась, что поставки истребителей помогут Украине на фронте
Безуглая: Передача истребителей F-16 не поможет ВСУ
Западные поставки истребителей F-16 не помогут Вооружённым силам Украины на фронте. Об этом заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.
"Из того, что могу сказать, к сожалению, передача таких самолётов Украине ничего кардинально не изменит. Никаких волшебных штурмов и контрнаступлений. Забудьте", — передаёт её слова украинское издание "Страна.ua".
Безуглая считает, что для таких истребителей в стране не готова инфраструктура, а также отсутствуют подходящие специалисты. Политик отметила, что командующий ВСУ Николай Олещук больше года не показывается на парламентском комитете по вопросам обороны. По её словам, ему просто нечего сказать.
Ранее Безуглая заявила, что украинские генералы отправляют солдат на самоубийственные задания ради галочки. Она также добавила, что военные всегда пытаются скрыть, если случается что-то плохое, и давят на тех, кто говорит правду. До этого она же заявляла о катастрофической ситуации с пополнением солдат в армии, что, по её словам, ведёт к сдаче позиций.
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway