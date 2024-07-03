"Больнее только роды": Риелтор из Сочи рассказала, как из-за вейпа попала под нож хирурга

Риелтор из Сочи Анна Закаморная получила спонтанный пневмоторакс (скопление воздуха в лёгком. — Прим. Life.ru) со сворачиванием одного из лёгких на 90% после электронной сигареты. Как это произошло и какие повлекло последствия, она рассказала на личной странице в социальной сети.

Жительница Сочи получила пневмоторакс после того, как покурила вейп. Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_realtor_sochi

"Я баловалась вот этими электронными штуками, и неделю назад я немного злоупотребила, обкурившись до того, что не смогла пять дней дышать. Пять дней я лечила невралгию, думала, что меня защемило, и лечила спину. После обследования стало понятно, что это не невралгия, и меня экстренно госпитализировали. Диагноз: спонтанный пневмоторакс. Одно лёгкое на 90% было свёрнуто и не работало", — рассказала пострадавшая.

По словам Анны, за госпитализацией последовало срочное хирургическое вмешательство. При этом анестезию провели минимальную, лишь слегка обезболив место пореза. Врач даже отметил, что пациентка практически испытала на себе ножевое ранение под ребро. После операции были часы бессонницы и кошмарной боли с тошнотой без возможности нормально вздохнуть и пошевелиться, а попытка чихнуть грозила стать смертельным номером.

"Больнее я испытывала только роды. Если вы и после моего рассказа не бросите вот эту дрянь, вы — любители очень острых ощущений", — подытожила Закаморная.