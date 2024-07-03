На подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей, горит автосервис

Здание автосервиса загорелось в Белгороде в результате очередной атаки со стороны ВСУ, пострадавших нет — работники успели покинуть помещение и вывести людей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде произошло возгорание шин в здании СТО. Ребята-автомеханики, которые работали в этот момент в станции техобслуживания, быстро среагировали — вызвали оперативные службы, но перед этим проверили, не пострадал ли кто-то. А также сразу вывели людей из здания, склад которого начал разгораться", — рассказал глава области.

В настоящее время пожарные пытаются потушить огонь. В трёх частных домах в результате провальной атаки повреждены кровли и фасады. Также осколки посекли 27 автомобилей. В Белгородском районе, в селе Репное, повреждения получила одна машина, в селе Таврово посечена кровля частного дома, в посёлке Дубовое пробита крыша частного дома и повреждены два авто. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях обстрела уточняется.