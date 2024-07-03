Морской бой под звёздами: Появилось эпичное видео уничтожения катеров ВСУ у Новороссийска
Минобороны РФ показало видео уничтожения безэкипажных катеров у Новороссийска
Минобороны России опубликовало видео уничтожения в акватории Чёрного моря двух безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска. Ролик длится 51 секунду.
Уничтожение безэкипажных катеров у Новороссийска. Видео © Минобороны РФ
На кадрах видно, что береговая артиллерия Новороссийской военно-морской базы работает по приближающимся к Новороссийску безэкипажным катерам. После серии выстрелов один из дронов взрывается и горит. Та же участь постигает второй катер.
Ранее Вооружённые силы России отражали атаку украинских безэкипажных катеров в Новороссийске. В результате российским военным удалось потопить два таких плавательных средства на подступах к городскому порту. После этого акватория бухты была обследована на предмет опасности и повреждений.
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