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3 июля, 09:32

Морской бой под звёздами: Появилось эпичное видео уничтожения катеров ВСУ у Новороссийска

Минобороны РФ показало видео уничтожения безэкипажных катеров у Новороссийска

Минобороны России опубликовало видео уничтожения в акватории Чёрного моря двух безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска. Ролик длится 51 секунду.

Уничтожение безэкипажных катеров у Новороссийска. Видео © Минобороны РФ

На кадрах видно, что береговая артиллерия Новороссийской военно-морской базы работает по приближающимся к Новороссийску безэкипажным катерам. После серии выстрелов один из дронов взрывается и горит. Та же участь постигает второй катер.

Ранее Вооружённые силы России отражали атаку украинских безэкипажных катеров в Новороссийске. В результате российским военным удалось потопить два таких плавательных средства на подступах к городскому порту. После этого акватория бухты была обследована на предмет опасности и повреждений.

Песков: Путину доложили об атаке безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске
Песков: Путину доложили об атаке безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu

Андрей Бражников
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