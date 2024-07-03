В Чёрном море уничтожено два безэкипажных катера, следовавших к Новороссийску
МО РФ: В Чёрном море уничтожено два безэкипажных катера, идущих к Новороссийску
Минувшей ночью в акватории Чёрного моря уничтожено два украинских безэкипажных катера. По информации Минобороны РФ, они следовали в сторону Новороссийска.
"Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска", — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, что минувшей ночью в Новороссийске Краснодарского края отражали атаку безэкипажных катеров. В городе более часа звучала воздушная тревога. В данный момент специалисты обследуют акваторию бухты, вход на пляжи ограничен.
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