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3 июля, 04:27

В Чёрном море уничтожено два безэкипажных катера, следовавших к Новороссийску

МО РФ: В Чёрном море уничтожено два безэкипажных катера, идущих к Новороссийску

Минувшей ночью в акватории Чёрного моря уничтожено два украинских безэкипажных катера. По информации Минобороны РФ, они следовали в сторону Новороссийска.

"Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Напомним, что минувшей ночью в Новороссийске Краснодарского края отражали атаку безэкипажных катеров. В городе более часа звучала воздушная тревога. В данный момент специалисты обследуют акваторию бухты, вход на пляжи ограничен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Оксана Попова
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