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3 июля, 08:31

Песков: Путину доложили об атаке безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске

Владимир Путин круглосуточно поддерживает связь с военными и получает доклады от них. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знает ли президент об атаке украинских безэкипажных катеров на порт Новороссийска.

"По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно", — пояснил представитель Кремля.

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Ранее Вооружённые силы России отражали атаку украинских безэкипажных катеров в Новороссийске. В результате российским военным удалось потопить два таких плавательных средства на подступах к городскому порту. После этого акватория бухты была обследована на предмет опасности и повреждений.

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Владимир Озеров
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