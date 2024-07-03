Песков: Путину доложили об атаке безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске

Владимир Путин круглосуточно поддерживает связь с военными и получает доклады от них. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знает ли президент об атаке украинских безэкипажных катеров на порт Новороссийска.