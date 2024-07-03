Песков: Путину доложили об атаке безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске
Владимир Путин круглосуточно поддерживает связь с военными и получает доклады от них. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знает ли президент об атаке украинских безэкипажных катеров на порт Новороссийска.
"По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно", — пояснил представитель Кремля.
Ранее Вооружённые силы России отражали атаку украинских безэкипажных катеров в Новороссийске. В результате российским военным удалось потопить два таких плавательных средства на подступах к городскому порту. После этого акватория бухты была обследована на предмет опасности и повреждений.
Life.ru