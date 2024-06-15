58-я армия ВС РФ удостоилась похвалы от Путина
Путин заявил, что 58-я армия достойно несёт службу
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" положительно отозвался о боевых заслугах 58-й армии ВС РФ.
Подполковник Юрий Абаев, служивший в рядах 58-й армии в начале спецоперации, на встрече с президентом передал ему слова благодарности и поддержки от своих фронтовых товарищей.
"Я знаю, 58-я армия работает достойно", — сказал глава государства.
Кадровая программа "Время героев" создана в целях подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на государственных предприятиях. Обучение первого набора участников началось в конце мая, на этом этапе планируется обучить тонкостям управленческого дела 83 человека. По словам Владимира Путина, количество включённых в программу будет только увеличиваться. В пятницу, 14 июня, российский лидер в мастерской управления "Сенеж" встретился с первыми участниками программы. Там он рассказал, как к нему пришла идея создания такого проекта, а также поразмышлял на тему жизненных целей.
Life.ru