58-я армия ВС РФ удостоилась похвалы от Путина

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" положительно отозвался о боевых заслугах 58-й армии ВС РФ.

Подполковник Юрий Абаев, служивший в рядах 58-й армии в начале спецоперации, на встрече с президентом передал ему слова благодарности и поддержки от своих фронтовых товарищей.