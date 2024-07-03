Жара в России побила несколько столетних рекордов, обогнав Египет и Турцию

При этом жаркая температура наблюдается и в других регионах страны: в Приморье и на юге — в Астраханской области. Там на данный момент +40 градусов. Такой погоды нет сейчас даже в Египте или Турции, заявил синоптик. По его словам, дело в том, что над Россией образовался хорошо выраженный антициклон, который не пропускает воздух с Атлантики. Он просто разбивается о "гребень" высокого давления, в котором нет никакого облакообразования. В итоге солнце прожаривает поверхность земли, заключил Вильфанд.