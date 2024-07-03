Жара в России побила несколько столетних рекордов, обогнав Египет и Турцию
Метеоролог Вильфанд: Жара в России побила несколько столетних рекордов
Погода в России побила несколько столетних рекордов. Обложка © freepik
В июле вся Россия начала переживать период аномальной жары. За пару дней погода смогла побить несколько столетних рекордов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд телеканалу "Звезда".
"Я напомню, что рекордное значение до сих пор в Москве для 3 июля — это 32,2 градуса. Оно было зафиксировано в 1917 году. В этом году температура приблизится или даже превысит это значение. Это сильнейшая аномалия", — заявил Вильфанд.
При этом жаркая температура наблюдается и в других регионах страны: в Приморье и на юге — в Астраханской области. Там на данный момент +40 градусов. Такой погоды нет сейчас даже в Египте или Турции, заявил синоптик. По его словам, дело в том, что над Россией образовался хорошо выраженный антициклон, который не пропускает воздух с Атлантики. Он просто разбивается о "гребень" высокого давления, в котором нет никакого облакообразования. В итоге солнце прожаривает поверхность земли, заключил Вильфанд.
Ранее Life.ru дал жителям России пару советов о том, как пережить эту аномальную погоду. Главным правилом летом всегда есть и будет употребление большого количества воды. Горожанам объяснили, сколько воды нужно пить при +20 °C, +25 °C и +30 °C. При этом напитки должны быть правильными: прохладными, безалкогольными, негазированными и с минимальным количеством сахара.