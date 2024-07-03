Чебуречная взорвалась в Подмосковье
Взрыв прогремел в чебуречной, расположенной на станции Кубинка в Подмосковье. По данным SHOT, причиной ЧП мог стать газовый баллон, который установили в точке общепита.
Взрыв прогремел в чебуречной, расположенной на станции Кубинка в Подмосковье. Видео © SHOT
Предварительно, речь идёт об одном пострадавшем.
Также сегодня мощный пожар произошёл в Свердловской области: пламенем охвачен склад компании "Петронит" в городе Берёзовском. Прогремело несколько взрывов.
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