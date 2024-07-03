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3 июля, 12:34

Чебуречная взорвалась в Подмосковье

Взрыв прогремел в чебуречной, расположенной на станции Кубинка в Подмосковье. По данным SHOT, причиной ЧП мог стать газовый баллон, который установили в точке общепита.

Взрыв прогремел в чебуречной, расположенной на станции Кубинка в Подмосковье. Видео © SHOT

Предварительно, речь идёт об одном пострадавшем.

Взрыв газа в доме в Стерлитамаке произошёл при проведении ремонтных работ
Взрыв газа в доме в Стерлитамаке произошёл при проведении ремонтных работ

Также сегодня мощный пожар произошёл в Свердловской области: пламенем охвачен склад компании "Петронит" в городе Берёзовском. Прогремело несколько взрывов.

Обложка ©

Freepik.com/rochakshukla

Александра Вишнякова
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