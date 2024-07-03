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3 июля, 13:05

"Индульгенция на любые преступления": В МИД РФ рассказали, как Пентагон подталкивает Киев к катастрофе

Рябков: США подталкивают Украину к провокациям, чреватым эскалацией конфликта

Вашингтон склоняет Киев к совершению провокаций, которые грозят эскалацией и распространением конфликта на Украине в более широких масштабах. Такое мнение выразил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков, отвечая в разговоре с представителями прессы на вопрос о том, как Москва рассматривает заявления Пентагона о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.

"Это отражение политики подначивания Киева и выдачи Киеву полной индульгенции на любые преступления, любые провокации, которые чреваты тяжелейшими последствиями с точки зрения нарастания угроз более широкого конфликта", заявил дипломат.

Рябков добавил, что Пентагон издавна позиционировал себя ответственным ведомством. Однако сейчас ответственность превратилась в то, что он побуждает руководство собственной страны к действиям, которые повлекут практически непрогнозируемые последствия.

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Напомним, что вчера вечером пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге назвал допустимыми удары по Крыму оружием, которое Вашингтон передал Киеву. При этом, по его словам, американская позиция в отношении атак по российской территории дальнобойным оружием Штатов не изменилась — оно должно применяться только в пределах "суверенной территории Украины".

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Юрий Лысенко
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