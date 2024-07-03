Вашингтон склоняет Киев к совершению провокаций, которые грозят эскалацией и распространением конфликта на Украине в более широких масштабах. Такое мнение выразил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков, отвечая в разговоре с представителями прессы на вопрос о том, как Москва рассматривает заявления Пентагона о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.

"Это отражение политики подначивания Киева и выдачи Киеву полной индульгенции на любые преступления, любые провокации, которые чреваты тяжелейшими последствиями с точки зрения нарастания угроз более широкого конфликта", — заявил дипломат.

Рябков добавил, что Пентагон издавна позиционировал себя ответственным ведомством. Однако сейчас ответственность превратилась в то, что он побуждает руководство собственной страны к действиям, которые повлекут практически непрогнозируемые последствия.