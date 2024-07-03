Во Франции украден легендарный меч, который веками находился в расщелине в скале

Во Франции был украден легендарный меч Дюрандаль, который, согласно преданиям, принадлежал рыцарю Роланду. Клинок хранился в средневековом городе Рокамадур в департаменте Ло на юго-западе страны. О происшествии пишет издание Le Figaro.

По информации издания, меч, "столетиями находившийся в расщелине в скале" и сопоставимый по известности с Экскалибуром британского короля Артура, был украден ещё 22 июня. Оружие находилось на высоте порядка 10 метров над землёй. Полиция ищет похитителей.

"Его размер составляет 80 сантиметров, это небольшой средневековый меч, который был выкован, чтобы оглушать людей или лошадей, а не убивать их. Рокамадур лишился части своей истории, даже если это и была всего лишь легенда", — цитирует газета мэра коммуны Доминика Ленфана.

Французские издания пишут, что на время проведения расследования в скалу поместят копию клинка, чтобы не портить впечатления туристов, посещения которых ожидают в связи с началом туристического сезона. Прикосновение к Дюрандалю, согласно поверьям, сулило замужество и зачатие для женщин.

"Песнь о Роланде" является одним из самых известных произведений средневекового французского эпоса и повествуют о битве Карла Великого с басским войском после похода на Испанию в 778 году. По сюжету, племянник короля и его лучший рыцарь Роланд героически сложил голову в этом сражении.