"Удручающая ситуация" вынудила Шольца ежедневно слать СМС Макрону

Телефон президента Франции Эмманюэля Макрона каждый день разрывается от утешительных сообщений немецкого канцлера Олафа Шольца, который поддерживает своего коллегу после унизительных парламентских выборов, первый тур которых партия французского лидера с треском проиграла.

По словам Шольца, они с Макроном ежедневно переписываются после того, как французский президент со своей коалицией сумел занять лишь третье место, пропустив вперёд "Национальное объединение" и "Новый народный фронт". Они обсуждают "действительно удручающую ситуацию", сказал немецкий канцлер на летней вечеринке СДПГ "Парламентские левые" в Берлине.

"В любом случае я держу пальцы скрещёнными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", — приводит слова Шольца издание Spiegel.