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3 июля, 13:49

"Удручающая ситуация" вынудила Шольца ежедневно слать СМС Макрону

Шольц заявил, что ежедневно пишет Макрону утешительные СМС после выборов

Канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА

Телефон президента Франции Эмманюэля Макрона каждый день разрывается от утешительных сообщений немецкого канцлера Олафа Шольца, который поддерживает своего коллегу после унизительных парламентских выборов, первый тур которых партия французского лидера с треском проиграла.

По словам Шольца, они с Макроном ежедневно переписываются после того, как французский президент со своей коалицией сумел занять лишь третье место, пропустив вперёд "Национальное объединение" и "Новый народный фронт". Они обсуждают "действительно удручающую ситуацию", сказал немецкий канцлер на летней вечеринке СДПГ "Парламентские левые" в Берлине.

"В любом случае я держу пальцы скрещёнными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", — приводит слова Шольца издание Spiegel.

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Канцлеры ФРГ, как правило, воздерживаются от комментариев на тему выборов в других странах, но Шольц, видимо, сделал скидку на обстоятельства, ведь ранее правая партия "Национальное объединение" и союзные силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,15% голосов. Следующую строчку занял альянс "Новый народный фронт", набравший 27,99%. Замыкает тройку Эмманюэль Макрон со своей коалицией "Вместе за республику", которой своё предпочтение отдали 20,04% избирателей.

Владимир Озеров
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