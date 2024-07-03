Неизвестный открыл огонь в Люблине, есть пострадавшие

Неизвестный открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в районе Люблино в Москве. Как пишет Mash, есть раненые.

Предварительно, стрельба началась во время массовой драки, но после выстрелов все разбежались. Официального подтверждения этой информации пока нет.