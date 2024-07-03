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3 июля, 14:12

Неизвестный открыл огонь в Люблине, есть пострадавшие

Неизвестный открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в районе Люблино в Москве. Как пишет Mash, есть раненые.

Предварительно, стрельба началась во время массовой драки, но после выстрелов все разбежались. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Тюменская "братва" устроила разборки со стрельбой у местного ТЦ
Тюменская "братва" устроила разборки со стрельбой у местного ТЦ

А ранее в Подмосковье неадекватный мужчина поджёг собственный коттедж, а когда на место приехали пожарные, открыл стрельбу. Буйного мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Обложка ©

Freepik.com/senivpetro

Александра Вишнякова
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