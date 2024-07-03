Неизвестный открыл огонь в Люблине, есть пострадавшие
Неизвестный открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в районе Люблино в Москве. Как пишет Mash, есть раненые.
Предварительно, стрельба началась во время массовой драки, но после выстрелов все разбежались. Официального подтверждения этой информации пока нет.
А ранее в Подмосковье неадекватный мужчина поджёг собственный коттедж, а когда на место приехали пожарные, открыл стрельбу. Буйного мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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