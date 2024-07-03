Стала известна личность курьера, который спас ребёнка от странного бородача в Москве

Алекс рассказал, что он сам отец и регулярно объясняет своим детям, как вести себя с незнакомцами. Поэтому он и не смог пройти мимо и бросился спасать мальчика. Алекс сообщил, что неизвестный мужчина был в компании ещё двух друзей, все они задержаны.