Стала известна личность курьера, который спас ребёнка от странного бородача в Москве
Курьер спас мальчика от подозрительного мужчины в Люблине
SHOT выяснил личность мужчины, который спас ребёнка от неизвестного в столичном районе Люблино. Это — 40-летний курьер и блогер Алекс Мелентьев.
Алекс Мелентьев, который спас ребёнка от странного бородача в Москве. Фото © SHOT
Алекс рассказал, что он сам отец и регулярно объясняет своим детям, как вести себя с незнакомцами. Поэтому он и не смог пройти мимо и бросился спасать мальчика. Алекс сообщил, что неизвестный мужчина был в компании ещё двух друзей, все они задержаны.
Напомним, ранее в Москве неопрятный мужчина пытался увести мальчика со двора дома на Ставропольской улице в районе Люблино. Ребёнка спас курьер, внимание которого случайно привлекла тревожная картина. А подозрительного незнакомца задержали. Сейчас он на допросе и пытается объяснить, что планировал сделать с ребёнком.