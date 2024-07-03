Странный бородач пытался увести мальчика со двора дома в Москве, теперь он на допросе

Подозрительный мужчина пытался увести незнакомого мальчика со двора дома на Ставропольской улице в московском районе Люблино. Ребёнка спас курьер, внимание которого случайно привлекла тревожная картина. Кадры оказались в распоряжении SHOT.

Странный бородач пытался увести мальчика со двора дома в Люблине. Видео © SHOT

Как рассказали очевидцы, доставщик парковался возле дома и увидел, как какой-то подозрительный неопрятный мужчина отвёл мальчика в кусты. После недолгого общения он взял ребёнка за руку и повёл с собой в неизвестном направлении. Тогда-то и подоспел курьер. Он выбежал из машины и, вооружившись смартфоном, начал разговор с предполагаемым похитителем.

— Дядь, ребёнок твой? — Нет. — Отпусти его, пожалуйста. — Хорошо, извини, пожалуйста, — состоялся между ними короткий разговор.

После этого мужчина отпустил руку мальчика и начал медленно удаляться. Ребёнок отделался лёгким испугом и наставлениями от спасителя, который предупредил его об опасности общения с незнакомцами. Видео уже заинтересовались в СК РФ.

"По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — информирует управление.

По данным SHOT, мужчину уже задержали. Сейчас он на допросе и пытается объяснить, что планировал сделать с ребёнком.