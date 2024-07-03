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3 июля, 15:26

В ЮАР нашли тело чемпиона мира по прыжкам в высоту Фрайтага с ранами от пуль

Чемпион мира по прыжкам в высоту Жак Фрайтаг. Обложка © Gettyimages / Tony Marshall

Чемпион мира по прыжкам в высоту Жак Фрайтаг. Обложка © Gettyimages / Tony Marshall

Чемпион мира по прыжкам в высоту из Южной Африки Жак Фрайтаг умер на 43-м году жизни. Об этом сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Как утверждает ассоциация со ссылкой на местную прессу, атлет считался пропавшим без вести в течение двух недель, пока не было найдено его тело с ранами от пуль. Полиция Южно-Африканской Республики приступила к расследованию его гибели.

Фрайтаг завоевал звание чемпиона мира в юниорском, молодёжном и взрослом разрядах. Ему досталась золотая медаль чемпионата мира, который проводился в Париже в 2023 году, а ещё ему принадлежит до сих пор непревзойдённый рекорд Африки за самый высокий прыжок — 2,38 метра.

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Юрий Лысенко
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