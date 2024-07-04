Упаковщики с зарплатой под 400 тыс.: Чему учил российских школьников экономист Игорь Липсиц, сбежавший в Литву Минпросвещения исключило из федерального списка школьных учебников книги по экономике и финансовой грамотности, соавторами которых являются бывший российский учёный-экономист, беглый иноагент Игорь Липсиц*, его жена и дочь. Где и как живёт семья? 3 июля, 21:17 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY, ART STOCK CREATIVE, © marketing.hse.ru

Согласно приказу министерства, исключены учебники по финансовой грамотности для 5–7-х и 8–9-х классов, а также учебники по экономике для 7–8-х, 9-х и 10–11-х классов.

В такую ситуацию Липсиц* попадает уже не впервые — в 2019 году Минпросвет отказался внести его учебник "Экономика" для 10–11-х классов в федеральный перечень учебников из-за отсутствия материалов "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему". Кроме того, в выводах экспертной комиссии, изучившей труд Липсица*, есть строчка, что статьи автора "не способствуют любви к Родине".

В этот раз ситуация примерно та же: в Госдуме подтвердили, что одной из причин исключения школьных учебников Игоря Липсица* стал запрет иноагентам преподавать — беглого экономиста Минюст внёс в реестр в марте этого года.

Чем известен Липсиц* в России и за её пределами

Игорь Липсиц* известен в России как один из основателей ВШЭ — Высшей школы экономики, которую уже давно называют самым либеральным вузом страны и обителью пятой колонны. Там ещё в 1993 году он создал кафедру экономики фирмы, ставшую основой для формирования в ГУ-ВШЭ всего направления прикладных дисциплин.

В последние годы он живёт в Литве и до недавнего времени оттуда дистанционно преподавал в вузе магистерскую программу "Маркетинг-менеджмент". Впрочем, одиозного русофоба просили даже оттуда. Первый раз это случилось ещё в 90-е годы, но тогда "научная интеллигенция" лихо заступилась за коллегу и его оставили в покое. А в 2023 году Липсиц* сам написал заявление, поскольку не захотел работать на предложенных ему новых должностях.

То, какую аудиторию "окучивает" бывший преподаватель, хорошо видно в его телеграм-канале, который мало чем отличается от соцсетей беглых соратников профессора по борьбе с "режимом": он регулярно пишет про "перегретую экономику", "дефицит хлеба", "доллар по 150 в марте", "изъятие вкладов у населения" и бесконечно репостит СМИ-иноагенты, вещающие из Прибалтики. Не брезгует учёный и откровенными фейками — дескать, в России упаковщики сухпайков зарабатывают намного больше программистов — 394 тыс. рублей. Видимо, имея в виду, что они намного востребованней.

Как учёный жил в России

В России Липсиц* не бедствовал. В ЕГРЮЛ можно найти упоминания о том, что он был учредителем трёх юрлиц: двух фирм, оказывающих консультационные услуги, — такие обычно заводятся для осваивания каких-либо финансовых потоков — и клубной организации выпускников Высшей школы менеджмента. Все они уже давно ликвидированы.

За рубежом у учёного тоже были кое-какие активы. В 2005 году в Чехии он учредил фирму Euro Estate s.r.o., которая занималась вопросами аренды и обслуживания недвижимости. Место прописки юрлица — город Прага. Как правило, такого рода "бизнес" заводится для покупки нерезидентами иностранной собственности. В 2021 году Euro Estate s.r.o. начала процедуру ликвидации, и в это же время Липсиц* объявился в Литве.

Что касается московской недвижимости, Игорь Липсиц* проживал в самом центре столицы. Учёного можно было встретить по нескольким адресам. Один из них в качестве основного домашнего указан в учредительных документах Euro Estate s.r.o. — это квартира площадью около 50 квадратов в Новодевичьем проезде — в элитном Хамовническом районе города.

Скан-копия нотариальной записи, в которой указаны собственники фирмы Euro Estate s.r.o.

Подобное жильё здесь обеспеченные граждане разбирают как горячие пирожки. Например, точно такая же двушка с видом на Новодевичий монастырь (только парой этажей выше) в марте этого года была продана за почти 25 млн рублей всего за 8 дней. Не самый свежий ремонт новых владельцев нисколько не смутил.

А ранее беглого иноагента часто можно было встретить на Хамовническом Валу — прямо напротив спортивного комплекса "Лужники". Здесь расположена уже трёшка площадью около 82 квадратов. Стоимость подобной недвижимости — 32 млн рублей. В квартире регистрировались Елена Вигдорчик — супруга Липсица*, а также его соавтор по учебникам для школы. А кроме них 45-летняя дочь Ольга. Она вышла замуж и сменила фамилию на Рязанова. Она, как и мать, — также в соавторах. Таким образом, книги для школы писал целый семейный подряд.

Похоже, в Литве супруги живут в Паланге — это город-курорт в Клайпедском уезде на западе страны. Сюда они часто приезжали ещё с нулевых и подолгу оставались. С тех пор по крайней мере у Елены Вигдорчик появился литовский паспорт.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Фото © ТАСС / Егор Алеев Кто должен отвечать за содержание школьных учебников? 0 Авторы и издательства Минпросвещения Эксперты, которые дают разрешение закупать такие учебники

Авторы Евгений Кузнецов