Туалетная бумага и мыло из КНДР могут появиться на полках российских магазинов

Туалетная бумага из Северной Кореи может появиться на полках российских магазинов. По данным "SHOT Проверки" , производитель из КНДР подал заявку в Роспатент о регистрации товарного знака для продажи мыла, предметов личной гигиены и туалетных принадлежностей.

А ранее Life.ru рассказывал, что на фоне ухода западных брендов в РФ могут начать продавать одежду и обувь из КНДР. По словам востоковеда Ким Ен Уна, в дружественной республике, несмотря на стереотипы, налажено такое производство. Например, джинсы местные швеи могут сделать по любым лекалам, в том числе современным. Но в этом им потребуется помощь — там пока выпускают только классические модели. Подробнее читайте на Life.ru.