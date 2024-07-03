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3 июля, 16:08

Туалетная бумага и мыло из КНДР могут появиться на полках российских магазинов

Туалетная бумага из Северной Кореи может появиться на полках российских магазинов. По данным "SHOT Проверки", производитель из КНДР подал заявку в Роспатент о регистрации товарного знака для продажи мыла, предметов личной гигиены и туалетных принадлежностей.

КНДР может начать поставлять в Россию яблоки, женьшень и сельхозживотных
КНДР может начать поставлять в Россию яблоки, женьшень и сельхозживотных

А ранее Life.ru рассказывал, что на фоне ухода западных брендов в РФ могут начать продавать одежду и обувь из КНДР. По словам востоковеда Ким Ен Уна, в дружественной республике, несмотря на стереотипы, налажено такое производство. Например, джинсы местные швеи могут сделать по любым лекалам, в том числе современным. Но в этом им потребуется помощь — там пока выпускают только классические модели. Подробнее читайте на Life.ru.

Обложка ©

Freepik.com / rawpixel-com

Александра Вишнякова
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