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3 июля, 17:41

Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме

Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве по делу о терроризме арестовали тренера российской молодёжной сборной по вольной борьбе. Его оставят под стражей до 28 июля, сообщает пресс-служба суда.

Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Щербинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исматзоды Алишери Камалидини, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, он финансировал объединение, запрещённое в России.

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Ранее Life.ru сообщал, что Исматзоду задержали. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В Федерации спортивной борьбы назвали дело "шокирующим" и отметили, что ничего не знают о следствии в отношении тренера.

Александра Мышляева
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