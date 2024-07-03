В Москве по делу о терроризме арестовали тренера российской молодёжной сборной по вольной борьбе. Его оставят под стражей до 28 июля, сообщает пресс-служба суда.

Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Щербинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исматзоды Алишери Камалидини, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, он финансировал объединение, запрещённое в России.