Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме
Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве по делу о терроризме арестовали тренера российской молодёжной сборной по вольной борьбе. Его оставят под стражей до 28 июля, сообщает пресс-служба суда.
Тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе арестовали по делу о терроризме. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Постановлением Щербинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исматзоды Алишери Камалидини, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности", — говорится в сообщении.
По версии следствия, он финансировал объединение, запрещённое в России.
Ранее Life.ru сообщал, что Исматзоду задержали. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В Федерации спортивной борьбы назвали дело "шокирующим" и отметили, что ничего не знают о следствии в отношении тренера.