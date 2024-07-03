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3 июля, 19:48

Суд в Германии запретил делать нацистское приветствие левой рукой

Высший земельный суд немецкого города Хамм в федеральной земле Северный Рейн –Вестфалия запретил публичную демонстрацию нацистского приветствия и правой, и левой рукой. Соответствующее постановление было вынесено после инцидента 2022 года, когда 51-летний житель Бремена "зиганул" во время встречи глав МИД G7, использовав левую руку для избежания наказания.

"Согласно постановлению Высшего земельного суда Хамма, гитлеровское приветствие левой рукой также подлежит наказанию, как и использование символики неконституционных организаций", — гласит вердикт служителей Фемиды.

Вынесенный фанату нацистской Германии приговор в виде штрафа в размере 600 евро оставлен в силе.

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А вот Верховный суд Италии вынес иной вердикт в отношении публичного "зигования". Демонстрация нацистского приветствия путём вскидывания правой руки вверх не считается преступлением, если не направлена на реабилитацию преступной идеологии, постановили в Риме.

Обложка ©

Unsplah / Samuel Hagger

Илья Пушкарев
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